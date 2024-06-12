Batman'da Kaybolan Çoban Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Kaybolan Çoban Aranıyor

Geniş Video İzle

BATMAN'da, 5 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp gözden kaybolan çoban Majid Halef (19), 11 farklı noktada 81 kişiyle 54 kilometrelik alanda aranıyor. Olayın ardından AFAD, itfaiye, jandarma ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi. Arama çalışmaları dronlarla da destekleniyor.

12.06.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da, 5 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp gözden kaybolan çoban Majid Halef (19), 11 farklı noktada 81 kişiyle 54 kilometrelik alanda aranıyor.

Olay, 7 Haziran akşamı, Kozluk ilçesi Samanyolu köyünde meydana geldi. Suriye uyruklu çoban Majid Halef'in sulama kanalı kenarında elbiselerini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aramalara Batman AFAD, Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri, UMKE, Hayrat, Umut Kervanı, ANDA, İHH, Batman arama kurtarma ile Diyarbakır'dan gelen AFAD, JAK ve UMKE ekipleri katıldı. AFAD koordinasyonunda 81 kişilik ekip, 11 ayrı noktada 54 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Ekipler, bölgeden dronlarla da tarama yapıldı.

'EŞYALARI SU KENARINDA BULUNDU'

AFAD Arama Kurtarma Birim Şefi Veysi Mehmetoğlu, kayıp çobanın suya girdiğinin değerlendirildiğini ifade ederek, "7 Haziran Cuma günü akşam saat 20.00'de 112'den gelen çağrı üzerine boğulmuş olduğu şüphesiyle bir kişiyi aramak için ekiplerimiz yola çıktı. Samanyolu mevkisinde belirtilmiş olan noktalarda yaptığımız arama çalışmaları sonucunda bu kişiye ait kulaklık, ayakkabı ve çantasını tespit ettik. Aynı şekilde kanalın yan tarafında kişiye ait ayak izlerini de tespit ettik. Serinlemek amacıyla girmiş olabilir, düşmüş olabilir. Bu noktada biz arama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde çocuğun kanalda olduğu ihtimali üzerine değerlendirerek dalgıç ekiplerimizle çalıştık. Toplam 11 ekibimizle beraber Samanyolu'nda Ciğerlo denilen bölgeye kadar 54 kilometrelik bir alanda bütün ekiplerimiz canla başla arama çalışmalarına devam ediyor. Dalgıç ekiplerimizin sayısı 14. Bunlar farklı noktalarda şüpheli olan noktalara dalışlarını gerçekleştiriyorlar. Aynı şekilde emniyet ve diğer birimlerimiz de suda olmama ihtimali üzerine de duruyorlar. Canla başla ekiplerimize, daha önce eğitmiş olduğumuz Batman'daki sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de dahil oldu. Yine Kozluk jandarma bölgesinden gelen korucular da bugün ekiplerimize dahil oldular. Bütün vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum; sulama kanalları yüzmek için değildir. Buraları çok tehlikeli bölgeler. Buraların yerine daha çok havuzları kullanalım. Tamamen sulama amaçlı olan kanallarda yüzmeyelim" dedi.

Batman\'da Kaybolan Çoban Aranıyor
Kaynak: DHA

İtfaiye, Batman, AFAD, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kaybolan Çoban Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:44:21. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Kaybolan Çoban Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement