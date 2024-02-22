Batman'da mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı

Batman\'da mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde atıl bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender, uzman ekipler tarafından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğü ekipleri, köylülerin ihbarı üzerine atıl havuzda mahsur kalan semenderlere ulaştı. Yapılan çalışmada 8 semender kurtarılırken, 2 semenderin öldüğü belirlendi.

22.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde atıl bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender (Salamandra infraimmaculata) uzman ekiplerce kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçenin Karaköy yakınlarında atıl bir havuzda nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Batman'da izlenen türler arasında bulunan benekli semender gören köylüler, durumu DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Adıyaman Üniversitesinde görevli uzman herpetolog Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ile DKMP ekipleri, 2 saatlik yürüyüşün ardından semenderlerin mahsur kaldığı alana ulaştı.

Yapılan çalışmayla 8 semender kurtarıldı, 2 semenderin öldüğü tespit edildi.

Kaynak: AA

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