Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Belediyesi işbirliğiyle Yeşil Kütüphane\'nin temeli atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Belediyesi işbirliğiyle 250 kişilik kapasiteye sahip olacak "Yeşil Kütüphane"nin temel atma töreni düzenlendi.
Gültepe Mahallesi'nde enerjisini yenilenebilir güneş enerjisi ile üreten, yağmur sularını depolayan ve geri dönüştürerek kullanan, yarı açık alanları ile doğal havalandırma sağlayacak kütüphane, 2 bin 600 metrekare alana kurulacak.
Yeşil bina anlayışına hakim tek katlı, 250 kişilik kapasiteye sahip olacak Yeşil Kütüphane'nin temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, dünyadaki Seattle modeli olarak bilinen modelin Türkiye'deki adının Batman modeli olduğunu söyledi.
İnşa edilecek kütüphanenin ekolojik ve yeşil bir kütüphane olacağını belirten Canalp, şöyle konuştu:
"Çatıya koyacağımız güneş panelleri ile kütüphane, ihtiyacı olan enerjiyi kendisi üreten akıllı bina olacak. Aynı zamanda yağmur suları hemen tabanda bulunan bir alanda biriktirilmek suretiyle ihtiyacı olan suyu da yine kendisi temin eden bir yapı olacak."
Kütüphanenin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıda olacağını aktaran Canalp, kütüphanenin üniversite öğrencilerine ve akademik düzeydeki araştırma ve çalışma yapan Batmanlıların hizmetinde olacağını kaydetti.
Daha sonra kütüphanenin temeli atıldı.
Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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