Batman'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı

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Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettiği 12 havuzda cankurtaranlar ve antrenörler eşliğinde proje kapsamında yüzme eğitimlere başladıklarını söyledi.

Havuzların güvenli olduğunu kaydeden Özperk, çocuk ve yetişkinlerin bu güvenli ortamda temel yüzme eğitimlerini almalarını istediklerini belirtti.

Geçen sene Batman'da proje kapsamında 17 bin vatandaşa yüzme eğitimi verdiklerini anımsatan Özperk, şöyle konuştu.

"Bugün sadece il merkezinde kayıt yaptıranların sayısı 2 bin 700'ü aştı. Bu bizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Batman'ın çevresinde akarsular, barajlar ve sulama kanalları var. Maalesef her sene boğulma hadiseleri yaşanmakta. Biz de vatandaşlarımıza yüzmeyi iyi bir şekilde öğretmek istiyoruz. Yüzme bilen vatandaşlarımızı da havuzlarımıza bekliyoruz. Temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yüzsünler ve serinlesinler. Yüzme eğitimleri çocuklar için okulların tatil olduğu dönem boyunca olacak. Canlarımız boğulmasın. Özellikle sulama kanallarından ve akarsulardan uzak durmamız gerekir. Yetişkinler için 12 ay boyunca olimpik havuzumuz var. Bakanlığımızın, Batman'ımıza kazandırdığı gerçekten mükemmel bir havuz. Dünya standartlarında bir havuz. Yılın 12 ayı boyunca yetişkinlere yüzme imkanı hazırlıyoruz."