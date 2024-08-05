Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

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Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Kamu kurum ve kuruluşlarına işe girme", "devlet memuru olarak atanma" vaadiyle gençleri sahte evrakla dolandırıp maddi menfaat sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda Ş.K.Y. isimli şüphelinin liderliğinde hareket eden 13 şüphelinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet makamlarında bağlantıları olduğu aldatmacasıyla şüphelilerin mağdur şahıslardan 700 bin - 800 bin lira civarında para talep ederek toplamda yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, şahısların inandırıcılık katmak ve oyalamak için mağdurları Ankara'ya götürdükleri, ev kiraladıkları, otellerde barındırdıkları, bakanlık binalarına şahıslar ile birlikte gittikleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Orman bakanlıkları adına mağdurların atanma, işe başlama yazılarını içeren resmi belge süsü verilmiş, sahte evrak, barkod düzenledikleri ve bunları mağdurlara verdikleri tespit edilmiştir. Şüphelilerden 2'sinin tutuklu, 1'inin yurt dışında olduğu anlaşılmış, Batman merkezli Muğla ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyon ile 11 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, mağdurları aldatmada kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak ele geçirilmiştir."

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.