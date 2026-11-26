Batman Sason'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Sason ilçesinde Kozluk-Sason kara yolu Kayabaşı köyü mevkisinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
M.A. (50) idaresindeki hafif ticari araç, Kozluk-Sason kara yolu Kayabaşı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan F.S. (33) ve M.A. (53) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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