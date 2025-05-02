Bayburt'ta Fırtına Dolmuşa Çatı Düşürdü

Bayburt'ta fırtınada bir binanın kopan çatısı yolcu indiren dolmuşa çarparak hasar oluşturdu.
Kentte dün etkili olan fırtına nedeniyle Şingah Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü yola düştü.
Savrulan çatı malzemeleri, yolcu indirmek için bekleyen dolmuşun ön kısmına çarptı. Hasar oluşan dolmuştaki yolcular olay anında bir süre panik yaşadı.
Yaşananlar dolmuşun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öte yandan aynı bölgede bir apartmanın çatısının devrilmesi de yine güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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