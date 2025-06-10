Bayburt\'ta Kaçakçılık Operasyonu

Bayburt merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Bayburt, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda, bir kısmı dolu 4 milyon 56 bin 360 makaron, 1540 paket bandrolsüz sigara, 8 elektronik sigara, sigara dolum ve paketleme makineleri ele geçirildi.

Operasyonlarda, 54 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.