Bayburt'ta kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bayburt'ta kar nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu bir araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Demirözü ilçesine bağlı Otlukbeli köyünden Bayburt'a gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişi, Beşpınar köyü yakınlarında tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşması nedeniyle 3 saat süren çalışma ile mahsur kalan kişilere ulaşıldı.
Sağlık sorunu bulunmayan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla şehre getirildi.
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