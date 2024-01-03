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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı. Eldivan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve seçilen kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Eldivan, AA'nın hem estetik anlamda güzel işler ortaya çıkardığını hem de tarihe not düştüğünü belirtti ve emeği geçenleri tebrik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA\'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı
03.01.2024 - 17:09,
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Eldivan, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oylayan Vali Eldivan, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Eldivan, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla hem estetik anlamda güzel işler ortaya çıkardığını hem de tarihe not düştüğünü söyledi.

AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğine işaret eden Eldivan, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu. Emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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