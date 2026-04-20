Bayburt ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Bayburt'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı. Şehir merkezini çevreleyen beyaz örtüyle kaplı dağlar, dronla görüntülendi.
Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaştı.
Trabzon
Trabzon'un Hayrat ilçesinin yüksek kesimlerine de kar düştü.
İlçeye bağlı Sarmaşık ile Dağönü mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan iki mahallenin yolunu açmak için çalışma gerçekleştiriyor.
Son Dakika › Güncel › Bayburt ve Trabzon'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
