Bayburt ve Trabzon'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Bayburt ve Trabzon'da Kar Yağışı Etkili Oldu

20.04.2026 11:18
Bayburt ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 10 cm.

Bayburt'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı. Şehir merkezini çevreleyen beyaz örtüyle kaplı dağlar, dronla görüntülendi.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaştı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinin yüksek kesimlerine de kar düştü.

İlçeye bağlı Sarmaşık ile Dağönü mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan iki mahallenin yolunu açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Trabzon, Bayburt, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı

11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
