Baykal Gölü'nde Tur Aracı Göle Düştü

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde turistlerin bulunduğu tur aracının yüzeyi buzla kaplı Baykal Gölü'ne düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, yüzeyi buz tutan Baykal Gölü'nde turistler için düzenlenen tur esnasında kaza meydana geldi.

Buzun üzerinde Hoboy Burnu istikametinde tur atan araç göle düştü.

Kazada sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu.

Yerel görevliler, araçtaki turistlerin Çin'den geldiklerini belirtti.

Kış aylarında yüzeyi buz tutan Baykal Gölü üzerinde yapılan turistik geziler, bölgeye gelen ziyaretçiler arasında yaygın olarak tercih ediliyor.