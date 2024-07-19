Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknolojinin Tekelleşmesinin Kırılganlığını Vurguladı - Son Dakika
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknolojinin Tekelleşmesinin Kırılganlığını Vurguladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünya genelinde yaşanan yazılım sorununun, tek işletim sistemi, tek arama motoru, birkaç sosyal medya platformu ve alışveriş sitesinin çökmesiyle tüm devletlerin kritik altyapısının neredeyse çökmesine neden olduğunu belirtti. Bayraktar, yüksek teknolojinin tekelleşmesinin dünya sistemini kilitlediğini ve bağımsızlık gerekliliğini vurgulayarak, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi çağrısında bulundu.

19.07.2024 15:23
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu, birkaç alışveriş sitesi. Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının neredeyse çökmesine neden oluyor." dedi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın güncellemelerinden kaynaklanan küresel yazılım sorunu, tüm dünyayı etkiliyor.

Dünya genelinde hava yolu şirketleri ve bankalar dahil birçok sistemde teknik aksaklık yaşanıyor.

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu, birkaç alışveriş sitesi. Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının neredeyse çökmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

"Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan"

Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyonun, an geldiğinde dünya sistemini kilitlediğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan. Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez. İşte tam da bu nedenle, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknolojinin Tekelleşmesinin Kırılganlığını Vurguladı - Son Dakika

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