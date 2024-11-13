Bayraklı'da Kadınlar İçin Kişisel Gelişim Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı'da Kadınlar İçin Kişisel Gelişim Eğitimi Başladı

Bayraklı Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Ben de Varım' eğitim programı, kadınların içsel motivasyonlarını artırarak sosyal ve özel hayatta daha güçlü bireyler olmaları için gerekli becerileri kazandırmayı hedefliyor.

13.11.2024 12:58  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen "Ben de Varım" başlıklı eğitim programı, Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi'nde başladı. Her yaştan kadının katıldığı eğitimlerde, katılımcılara içsel motivasyonlarını artırıp duygusal farkındalık kazanarak hem özel hem de sosyal hayatta daha güçlü bireyler olmanın yöntemleri anlatılıyor.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kadınların sosyal, psikolojik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kadınlar kendilerini tanıma, güçlü yönlerini keşfetme ve duygusal farkındalıklarını artırma fırsatı buldu. Kişisel gelişim uzmanları ve psikologların rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde; stresle başa çıkma, duygu yönetimi ve etkili iletişim becerilerini geliştirme gibi konularda katılımcılara destek verildi. Eğitim ile kadınların yalnızca özel hayatlarında değil, toplumsal yaşamda da daha aktif bireyler olmaları ve özgüven kazanmaları amaçlandı. Eğitim programına katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesi Semt Merkezleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebiliyor. Ayrıca '0232 477 20 00' numaralı telefon numarasından '2711' ve '2806' tuşlanarak dahili hatlardan da başvuru yapılabiliyor.

"Eğitim programımız sürecek"

Belediye Başkanı İrfan Önal, "Hayatın her alanında kadınları desteklemek, özgüvenlerini artıracak, toplumsal hayata katılımlarını daha da güçlendirecek işler yapmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Türk Kadınlar Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, kadınların hayatlarına dokunarak onlara pozitif bir katkı sunacak. Hayatın her kademesinde 'Ben de varım' diyen güçlü kadınlar görmek en büyük hedefimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kişisel Gelişim, Yerel Yönetim, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Kadınlar İçin Kişisel Gelişim Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı'da Kadınlar İçin Kişisel Gelişim Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.