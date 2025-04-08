Bayraktar'dan Pakistan'a Madencilik Yatırımı

- Bakan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katıldı

Türkiye Pakistanlı şirketlerle ortak teklif verecek

Bayraktar Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İSLAMABAD - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İslamabad'da Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katıldı. Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Bayraktar ziyareti çerçevesinde ilk olarak Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na iştirak etti. Forum'daki bakanlar oturumunda bir konuşma yapan Bayraktar, Türkiye'nin zengin maden çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek madencilikte tüm değer zincirine odaklanan kapsamlı stratejiler geliştirdiklerini söyledi. Katma değerli madenciliğe odaklandıklarını ifade eden Bayraktar, madencilikte yatırım çekmek için çevreye duyarlı, güvenli ve yerel katılımı dikkate alan çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye'de madencilik yatırımlarını arttırmaya yönelik bir reform paketi üzerinde çalıştıklarına değinen Bayraktar, izin süreçlerini kısaltan ve kolaylaştıran bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte yeni yatırımların da önünün açılacağını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşme

Bakan Bayraktar, forumun ardından Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awaiz Ahmad Khan Leghari ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bayraktar, ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji ilişkileri ele alındı. Bayraktar Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir ile de bir araya geldi.

Türkiye Pakistanlı şirketlerle ortak teklif verecek

Bayraktar'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. İmza törenine katılan Bakan Bayraktar, "Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir eşik olacaktır. Anlaşmanın şimdiden iki ülke için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Pakistan, 30 Haziran 2025'te 14'ü Makran açık deniz havzasında, 26'sı da Indus açık deniz havzasında olmak üzere toplamda 40 deniz arama bloku için ihale yapacak. Bugün imzalanan anlaşmaya göre biri Türk, üçü Pakistanlı 4 şirket, mutabık kaldıkları bloklara ortak teklif verecek.