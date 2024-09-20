Bayraktar Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Bayraktar Gençlerle Buluştu

Bayraktar Gençlerle Buluştu

Selçuk Bayraktar, Mersin'de İnsansız Su Altı ve Deniz Aracı yarışmalarında gençlerle bir araya geldi.

20.09.2024 18:48
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında mücadele eden takımlarla bir araya geldi.

Bayraktar, Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda final müsabakaları süren İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı izledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan ile takımların stantlarını gezip projeleri inceleyen Bayraktar, gençlerle sohbet etti.

ASELSAN yürütücülüğündeki yarışmanın önemine vurgu yapan Bayraktar, katılımcıları kutladı.

Bayraktar, programının devamında TEKNOFEST kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Erdemli Balıkçı Barınağı'ndaki finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

Öğrencilerin uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarını inceleyen Bayraktar, katılımcılarla "TEKNOFEST pozu" verip fotoğraf çektirdi.

Gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, şunları ifade etti:

"Sizler, ülkemizi tam bağımsız, müreffeh yarınlara taşıyacak nesillersiniz. Sizler, geleceğin mimarısınız. Bizlerin de yaptığı bütün işler böyle ufacık takımlarla başladı. Sizler inşallah dünyanın tarihini değiştirecek eserlere imza atacaksınız. Dünyanın bu karanlık gidişatına merhem olacak nesiller sizlersiniz. Sizlerin bir ağabeyi, kardeşi ve yol arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Kaynak: AA

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