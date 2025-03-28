Bayram Göçü: Yollarda Yoğunluk Başladı - Son Dakika
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Bayram Göçü: Yollarda Yoğunluk Başladı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturdu.

28.03.2025 11:49
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Bayram göçü başladı: Yollarda akıcı yoğunluk

BOLU - 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için tatilciler memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler, akıcı yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Bayram trafiğinin akşam saatlerinde artması bekleniyor. Bayram Tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Kaynak: İHA

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