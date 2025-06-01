Bayram Öncesi Trafik Denetimi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda denetim yaptı.
Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, emniyet kemeri ve kask takılması konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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