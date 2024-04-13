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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Bayram tatilinde mesire alanları doldu taştı

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar bayram tatilini mesire alanında değerlendirdi.

Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olan Sivas, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç veren kentlerden birisi. Gurbette yaşayan Sivaslılar, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas'a akın ettiler. Havaların sıcak olmasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar bayram tatilinin son günlerini mesire alanında geçirdiler.

"Asıl bayram çocuklar için oldu"

Paşabahçe mesire alanının aileyle piknik yapmak, zaman geçirmek için çok güzel bir yer olduğunu belirten Ahmet Kaya, "Bayram tatilini burada değerlendirmek istedik. Biz mutluyuz, çocuklar mutlu. Bayram gayet iyi geçiyor. Asıl bayram çocuklar için oldu. Bahar havasını çocuklarımızla zaman geçirerek değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Hem çocuklara hem de kendimize vakit ayırmaya çalışıyoruz"

Yoğun bir iş temposunun ardından bayram sonu ailesiyle gelip vakit geçirmek istediklerini ifade eden Işık Kırım, "Birkaç gündür havalar soğuktu. Bugün de havanın iyi olmasıyla çocuklarımızı da aldık geldik. Mangal, semaver yapacağız. Çocuklar da şu an parkta oyun oynamaya gitti. Hem onlara hem de kendimize vakit ayırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Güzel havayı değerlendirmek istedik"

Azize Kayalar, hem bayramı geçirmek hem de babasının ölüm yıl dönümü onu yad etmek için İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Güzel havayı değerlendirmek istedik. Geniş bir aileyiz. Hepimiz bir arada olduğumuzdan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.