Bayramda Trafik Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Bayramda Trafik Güvenliği Vurgusu

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TESK Başkanı Palandöken, bayram tatilinde trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

29.03.2025 10:30
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(ANKARA)- Bayramda yola çıkacakların trafik kurallara uymasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayramın bayram tadında geçmesi için trafikte çok dikkatli olunmalı. Araçların hızına ve yolların durumuna dikkat edilmeli. Tatil beldelerinde veya memleketlerinizde güzel vakit geçirin ancak dönüş yolunda dikkatli olun. Bayramınızı ve tatilinizi kazalarla gölgelemeyin" dedi.

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi:

"Bayram tatili uzatıldı. Çocuklarımız ve çalışanlar açısından olumlu bir gelişme. Her bayram ve tatil sonrası görmek istemediğimiz kazalar yaşanıyor. Bu nedenle toplu taşıma araçlarını kullanmak kazaları önlemede önemli bir tedbirdir. Özel araçlarla yola çıkacak olanlar mutlaka dinlenmiş olmalı. Aileleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde gidecekleri noktaya varmalı ve aynı şekilde evlerine dönmeliler. Trafik kurallarına, ışıklara ve levhalara uymak son derece önemli.

Tatil süresince birçok kişi yaşadığı şehirden ayrılarak turizm bölgelerine gidecek ve bu kentlerin ekonomisine katkı sağlayacak. Ancak bulundukları il ve ilçelerden ayrılanların oluşturduğu bir boşalma da yaşanacak. İnsanlar memleketlerine dönecek. Bu yıl tatilin uzamayacağını düşünen birçok kişi önceden alışverişini yaptı. Bu nedenle şekerleme, tatlı ve giyim ürünlerinde beklenen hareketlilik tam olarak sağlanamayabilir. Yine de tatilin üst üste gelmesi ülkemiz açısından önemli bir süreç. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, zorunlu görevi olmayan doktorlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz bu tatilden yararlanacak. Yaklaşık 22 milyon öğrenci ve öğretmen için bu tatil bir fırsat olacak. Ancak şehirlerde kalacak, seyahat imkanı olmayan insanlar da var."

Vatandaşların bayramını kutlayan Palandöken, "Bayramın ülkemize barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyor, başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu, huzurlu ve bereketli bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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