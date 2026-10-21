Bayramoğlu, 131 fon için yerli derecelendirme kuruluşlarının notlarını sorguladı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu, tasfiye kapsamına alınan 131 fonun kurucusu ve yatırımcısı durumundaki şirketlerin risk değerlendirmesini yapan yerli derecelendirme kuruluşlarının krizin hemen öncesinde hangi kurumlara "Yatırım Yapılabilir" notu verdiğinin incelenmesi ve hukuki boyutunun acilen araştırılması çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fon krizi öncesi, yerli kredi derecelendirme kuruluşlarının iddialar kapsamındaki fon ve şirketlere yönelik değerlendirmelerine dikkati çekti.

Açıklamasında, yerel kuruluşların bu süreçte adeta "sınıfta kaldığını" ifade eden Bayramoğlu, fon krizinde tasfiye kapsamına alınan 131 fonun kurucusu ve yatırımcısı durumundaki şirketlerin yerel derecelendirme şirketlerince yapılan risk değerlendirmelerine işaret etti.

Bayramoğlu, Tera Finans Faktoring AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Adil Varlık Yönetim AŞ ve Alnus Varlık Yönetim AŞ'nin, fon krizinin hemen ardından not indirimine tabi tutulduğunu ancak kriz öncesinde ise bu şirketlerin tamamının notunun "Yatırım Yapılabilir" seviyelerde olduğunu ileri sürdü.

Bu durumun hukuki yönleriyle araştırılmasının şart olduğunu kaydeden Bayramoğlu, "ABD'de yaşanan 2008-2009 Küresel Finansal Krizinde olduğu gibi bu kuruluşlar kar saikiyle mi hareket etmişlerdir? Bu şirketler bizzat yaşanan fon skandalının bir parçası olmuşlar mıdır?" sorularını yönetti.

Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"O zaman soruyoruz. S&P, Moody's, Fitch, DBRS gibi uluslararası kuruluşlar yerine yerli derecelendirme şirketleri ile çalışmak bir hata mıydı? Hata ise bu siyasi kararın sonuçlarını kim üstlenecektir? Bu şirketler temerrüt riski gibi rating işleminin özünü göremedilerse, yüzlerce şirkete halihazırda vermiş oldukları rating notları ne kadar güvenilirdir? Bugüne kadar bu rating şirketlerinin hiçbirinin bir özeleştiri yayınlamamış olmaları, adeta devekuşu misali kafalarını kuma gömmüş olmaları makul bir durum mudur? Tasfiye halindeki Serbest Fonların kurucusu, yatırımcısı şirketler, Sermaye Piyasası Kurulunun 'Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) madde 32'de yer alan Yapılandırılmış Finansal Ürünlerin fona alınması için belirtilen 'Yatırım Yapılabilir Nota Sahip olmaları zorunluluğuna' tam olarak riayet etmişler midir? Etmişler ise bu ürünlerin 'Yatırım Yapılabilir' notları hangi kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilmiştir?"