Bayrampaşa Belediyesi Mevlid Kandili'nde Kandil Simidi İkram Etti

(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Mevlid Kandili'nde ilçenin farklı camilerinde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.
Kutlu doğum haftası dolasıyle kutlanan Mevlid Kandili'nde Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin farklı camilerinde vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Kandilin maneviyatının vatandaşlar ile paylaşıldığı uygulamadan oldukça memnun kalan Bayrampaşalılar, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya teşekkür etti.
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