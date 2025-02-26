Bayrampaşa Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

Bayrampaşa Belediyesi, işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşları sıcak çorba ikramı ile karşılıyor. Kocatepe Metro İstasyonu önünde kurulan stantta vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları da ekiplerle birlikte çorba ikramında yer alıyor.

Uygulama ile ilgili vatandaşlar, "Sabahın soğuğunda içimizi ısıtan çok güzel bir uygulama. Belediyemize teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getiriyor.