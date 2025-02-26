Bayrampaşa Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı

Bayrampaşa Belediyesi, sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek onlara destek oluyor. Kocatepe Metro İstasyonu önünde kurulan stantta, belediye ekipleri ile birlikte vatandaşlara çorba dağıtılıyor.

26.02.2025 10:39  Güncelleme: 10:54
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

Bayrampaşa Belediyesi, işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşları sıcak çorba ikramı ile karşılıyor. Kocatepe Metro İstasyonu önünde kurulan stantta vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları da ekiplerle birlikte çorba ikramında yer alıyor.

Uygulama ile ilgili vatandaşlar, "Sabahın soğuğunda içimizi ısıtan çok güzel bir uygulama. Belediyemize teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getiriyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kocatepe, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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