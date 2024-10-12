Bayrampaşa\'da Çürük Bina Tedirginliği

Güncel

BAYRAMPAŞA Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinde oluşan derin çatlaklar, dökülen beton parçaları ve çürüyen kirişler görenleri tedirgin ediyor. 60 yıllık olduğu öğrenilen binada 38 daire bulunuyor. Tehlikeye rağmen içinde yaşayanların olduğu binadaki dairelerin kirası ise 20-25 bin lira arasında değişiyor. Binada yaşayanlar kentsel dönüşüm için başvuru yaptıklarını öne sürerken, belediye yetkilileri ise herhangi bir dönüşüm talebi gelmediğini belirtti. 1976 yılından beri binada oturduğunu söyleyen Cihangir Yener, "Binada güvende değilim ama güvenmeye mecbursun. Bina sahipleri arasında bir dayanışma yok" dedi.

Bayrampaşa'da 4 bloktan oluşan binanın Vatan Apartmanı ve Birlik Apartmanı olarak 3 ayrı girişi bulunuyor. 100'den fazla kişinin yaşadağı 5 katlı apartmanın dış cephesinde derin çatlaklar, tel tel dökülen kirişler, düşen beton parçaları görülürken; iç kısımlarındaysa çürümeye yüz tutan tavanlar, paslanmış metal demirler ve sıvalarının büyük ölçüde dökülmesi tedirginlik yaratıyor. Binadaki arka cephenin ise eğimli duruşu, parçalara ayrılmış kolonlar yardımıyla ayakta duruyor.

Tel tel dökülen beton görüntüsüne rağmen oturmaya devam eden bina sakinleri kira fiyatlarının 20 bin ile 25 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Olası bir Marmara depreminde gerçekleşebilecek tehlikelere karşın apartman içinde yaşayanlar, kentsel dönüşüm için başvurduklarını fakat geri dönüş almadıklarını belirtti. Bayrampaşa Belediyesi ise yenileme çalışmaları için bina sakinleri tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi.

YENER: GÜVENMEYE MECBURSUN

Birlik Apartmanı'nda oturan ev sahibi Cihangir Yener (84), "1976'dan beri bu binadayım. Kentsel dönüşüm için başvuru yapanlar var. Binadan çıkmak istemeyenlerin kendi fikri, onlar için bir şey diyemem ancak kentsel dönüşüm olursa bence iyi olur. Benim için maddi açıdan fark etmiyor. Deprem olduğu zaman binayı kontrol ettim, fazla hasar yoktu. Yine de teknik açıdan uzman birine kontrol ettirmek lazım. 7-8 kuvvetinde bir depreme dayanacağını zannetmiyorum. Binada güvende değilim ama güvenmeye mecbursun. Bina sahipleri arasında da bir dayanışma yok" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: BALKONUMDAN TAŞLAR DÜŞTÜ

Vatan Apartmanı'nda oturan ev sahibi Mehmet Çavuşoğlu ise (72), "23-24 senedir buradayım. Bu binada çift bloklu olarak 17 daire var. Diğer binaların kapıları da arka tarafta. Ben belediyeye gittim. Geleceklerini söylediler ama işleme almadılar. Geçen gün benim balkonumdan taşlar düştü, belediyeye gittim. Biz ilgilenmiyoruz, siz kendiniz yaptırın dediler, uçlarından yaptırdım. Bayrampaşa'da bulunan bütün binalar bu durumda. Yalnızca bizim bina değil. Hepsi çürük. Kiracılarda haklı ama canını düşünmedikten sonra ne fayda. Maddi durumu yok, çıksa dışarıda kalacak. Aldığı maaşı ve yaşantısı belli" diye konuştu.