Bayrampaşa'da yeğenlerinin çekiçli sopalı saldırısına uğrayan El Hac şikayetçi oldu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da yeğenlerinin çekiçli sopalı saldırısına uğrayan El Hac şikayetçi oldu

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Bayrampaşa\'da yeğenlerinin çekiçli sopalı saldırısına uğrayan El Hac şikayetçi oldu
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Bayrampaşa'da alacak meselesi yüzünden ağabeyiyle tartışan Bedir El Hac, 16 Eylül'de yeğenlerinin çekiçli sopalı saldırısına uğradı. Başına 12 dikiş atılan, parmağı kırılan El Hac saldırıdan sonra şikayetçi oldu ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'da, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle ağabeyiyle tartışan evli ve 3 çocuk babası Suriyeli Bedir El Hac (26), yeğenlerinin çekiçli, sopalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan El Hac, "Alacak meselesi yüzünden tartıştığım ağabeyimin çocukları, kapıma gelerek beni sopayla darbetti. Evime kaçmaya çalışırken yere düştüm ve yerdeyken kafama çekiçle vurdular" dedi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk babası Bedir El Hac, ağabeyi M.E.H.'ye (45) bir miktar borç para verdi. Alacağını isteyen El Hac, ağabeyinin olumsuz yanıt vermesi üzerine tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaydan bir süre sonra çocuklarıyla Bedir El Hac'ın evinin kapısına gelen M.E.H., El Hac'ın aşağı inmesini istedi.

BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI; PARMAĞI KIRILDI

Apartmandan inen Bedir El Hac, kapısının önünde ağabeyinin çocukları tarafından çekiç, sopa, tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Bedir El Hac'ı darbeden şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan El Hac, arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Yaralının başına 12 dikiş atılırken, kırılan parmağı alçıya alındı. Bedir El Hac emniyete giderek, kardeşi M.E.H. ve çocuklarından şikayetçi oldu.

'KAFAMA ÇEKİÇLE VURDULAR; ABİM ARKADAŞIMA BIÇAK ÇEKTİ'

Kolu ve parmağı alçıda olan Bedir El Hac, "Ağabeyime bir miktar para vermiştim, geri alamadığım için 1 hafta önce tartışma oldu. Olaydan sonra ağabeyim ve çocuklarını telefondan engelledim. Bir hafta sonra yabancı bir numaradan beni arayarak 'Kardeşin bu saatte neden dışarıda, eve girmiyor' dedi. Ben de 'Sen git kendi çocuklara bak. Benim kardeşimden sana ne, ne istiyorsun' diye yanıt vererek telefonu yüzüne kapattım. Ardından beni 8 defa aradı ancak açmadım. En sonuncu aramada açtım ve 'Aşağıdayım' dedi, ben de aşağı indim" ifadelerini kullandı.Sokağa çıktıktan sonra saldırıya uğradığını belirten Bedir El Hac, "Arabadan inen ağabeyimin çocukları beni sopalarla darbetmeye başladı. Evime kaçmaya çalıştım, bir türlü kaçamadım. Ondan sonra yere düştüm. Ben yerdeyken kafama çekiçle vurdular. Sonra kaçtılar. Yanımda bir arkadaşım vardı. Bizi ayırmaya çalıştı ancak ona da abim bıçak çekti. Kafama 12 dikiş atıldı, parmağım kırıldı, elimde ve birkaç yerimde daha zedelenme var. Hepsinden şikeyetçi oldum. Soruşturma devam ediyor. Türkiye'nin adaletine güveniyorum." dedi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bedir El Hac'ın 3 kişi tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 1 kişinin El Hac'a çekiçle saldırdığı görülürken, diğer kişilerin ise sopalarla adama vurduğu, o sırada bir kişinin de saldırıyı engellemeye çalıştığı görülüyor. Şüphelilerin saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA
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