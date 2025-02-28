BBC, Gazze Belgeseli İçin Özür Diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BBC, Gazze Belgeseli İçin Özür Diledi

BBC, Gazze belgeselindeki hatalardan ötürü özür dileyerek belgeseli yayından kaldırdı.

28.02.2025 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeseli için özür diledi.

BBC Sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselinin televizyonda yayınlandıktan hemen sonra yüklendiği BBC'nin seç-izle platformu iPlayer'dan kaldırılmasıyla ilgili ilk incelemenin tamamlandığını bildirdi.

Sözcü, belgeselin yapımında birçok kusur bulunduğunu, bunların bir kısmının yapımcı firmaya, bir kısmının da BBC'ye ait olduğunu ifade etti.

Bu kusurların tamamen kabul edilemez olduğuna işaret eden Sözcü, "BBC News, bu kusurlar ve kurumun imajına verdiği zarar nedeniyle tüm sorumluluğu üzerine alıyor. Bunun için özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Sözcü, belgeselin kuruma olan inancı zedelediğini de öne sürdü.

Şirketin hesap dökümleri istendi

Bir dış yapım ürünü olan belgeselin BBC kurallarına uyacağını belirtse de editöryal sorumluluğun BBC'de olduğunu vurgulayan Sözcü, "Belgeselin anlatıcısı olan çocuğun aile bağları, temel sorulardan biriydi. Yapım sürecinde BBC, yapımcı firmaya defalarca çocuğun ve ailesinin Hamas'la bağı olup olmadığını sordu. Yayımlandıktan sonra çocuğun babasının Hamas hükümetinin Tarım Bakan Yardımcısı olduğunu bildiklerini kabul ettiler. Bunu BBC'ye bildirmediklerini de kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

Bu gerçeğin ortaya çıkarılmadan önce belgeselin yayımlandığını anlatan Sözcü, yapımcı şirket Hoyo Films tarafından çocuğa anlatıcılık için para ödendiğini de açıkladı.

Sözcü, Hoyo Films'ten Hamas üyelerine doğrudan ya da dolaylı bir ödeme yapılmadığı konusunda güvence aldıklarını ancak yine de şeffaflık için firmadan hesap dökümlerinin istendiğini de vurguladı .

Editöryel Şikayet ve İnceleme Birimi Müdürü Peter Johnston'ın incelemeyi bağımsız olarak yürüteceği bilgisini paylaşan Sözcü, "Şu anki haliyle belgeseli yeniden yayımlama ya da iPlayer'a yükleme planımız bulunmuyor." açıklamasını yaptı.

BBC Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada ise "Yönetim kurulu hataların yapılabileceğini anlayışla karşılarken buradaki hata büyüktür ve BBC'ye zarar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Irkçılık suçlaması yapıldı

BBC 2'de yayımlanan belgeselin 14 yaşındaki anlatıcısı Abdullah el-Yazuri'nin, Hamas yönetimindeki Filistin Tarım Bakan Yardımcısı Eymen el-Yazuri'nin oğlu olduğunun gündeme gelmişti.

Bu iddiaların ardından belgesel iPlayer'dan kaldırılmıştı.

Aralarında Gary Lineker, Charles Dance ve Khalid Abdalla gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 500'ün üzerinde televizyon ve medya profesyoneli bu karardan ötürü BBC'ye tepki göstermişti.

Oyuncu, yapımcı, sunucu, gazeteci ve yönetmen gibi televizyon ve medya dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan 500'ün üzerinde imzacı BBC yönetimine yazdıkları mektupta, "el-Yazuri, gıda üretiminden sorumlu sivil bir yöneticidir. Gazze'deki böyle bir yönetim rolünün terörizmle ilişkilendirilmesi doğru değildir ve insanlıktan çıkarmak amaçlıdır. Bu söylemler, idari görevler üstlenen Filistinlilerin şiddete ortak olduğunu varsayar ve bu bireylerin yaşadıklarını, insanlıklarını paylaşma hakkını reddeden ırkçı bir söylemdir." ifadeleri yer almıştı.

Mektupta ayrıca siyasi girişimlerle belgeselin yayından kaldırıldığı belirtilerek bunun yayıncılığın geleceği için endişe verici olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İnceleme, Belgesel, Güncel, Çocuk, Gazze, Dünya, Medya, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBC, Gazze Belgeseli İçin Özür Diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
19:22 Bahçeli’nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan’ın çağrısına kadar geldi İşte tarihi süreçte yaşananlar Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:36 Hülya Avşar’dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 02:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: BBC, Gazze Belgeseli İçin Özür Diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.