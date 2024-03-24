BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak için oy istedi - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak için oy istedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak için oy istedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak için oy isteyerek, 'İnşallah 31 Mart'ta şehit Muhsin Başkanımıza gideceğiz, 'Kazandık' diyeceğiz.' ifadesini kullandı. Destici, Gölbaşı'nda düzenlenen BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yılında anma ve iftar programına katıldı.

24.03.2024 21:52  Güncelleme: 21:57
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Gölbaşı Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak için oy isteyerek, "İnşallah 31 Mart'ta şehit Muhsin Başkanımıza gideceğiz, 'Kazandık' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, Gölbaşı'nda düzenlenen BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yılında anma ve iftar programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Yazıcıoğlu'nun hayatından kesitlerin yer aldığı video izletildi.

Burada konuşan Destici, Yazıcıoğlu'nu rahmetle anarak, şöyle konuştu:

"Gölbaşı'nda dava arkadaşımız Gökhan Koçak kardeşimiz teşkilatımızın tamamının bir araya gelmesiyle belediye başkan adayı oldu ve inşallah 31 Mart'ta mührü alacak ve şehit Muhsin Başkanımıza gideceğiz ve Allah'ın izniyle 'Kazandık' diyeceğiz. Muhsin Başkanımız, yüzyılın ender liderlerinden birisiydi, 'Son yüzyılın Alpereni' sıfatı kendisine verilmiştir ama Alperenler bitmez, onun davasının davacıları bitmez."

"'Türk dünyası hayal ediyorum' diyordu. O hayal bizim de hayalimiz ve gerçekleşene kadar yürüyeceğiz." ifadesini kullanan Destici, 15 yıldır "acılı ve hüzünlü" olduklarını söyledi.

25 Mart'tan itibaren Yazıcıoğlu'nun hukuki sürecinin takipçisi olduklarını belirten Destici, ihmal ve kusurlarla ilgili mahkemelerin tamamlandığını, ceza alanların ve beraat edenlerin olduğunu hatırlattı. Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Kahramanmaraş'ta 20 kişinin yargılandığı bir mahkeme devam ediyor, bir de ana soruşturma dosyası var bizim asıl beklediğimiz de o. Adalet Bakanlığı, başsavcı, İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında 9 kişilik yeni bir komisyon kurduk. Şu anda yeni keşifler başlayacak. Sürecin, bundan sonra da tüm noktalarıyla aydınlatılana kadar ve hatası, kusuru, kastı olan herkes ortaya çıkarılıp hak ettiği cezayı alana kadar, süreç tamamıyla aydınlatana kadar takipsiz olmaya devam edeceğiz."

"Üç parti de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket etmektedir"

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı ile tam ittifak halinde olduklarını, bazı yerlerde de ayrı ayrı seçime gireceklerini anımsattı. Destici, şunları kaydetti:

" Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ittifakız ama Gölbaşı'nda kendi adayımızda Gökhan Koçak kardeşimizle karşınızdayız ve inşallah kazanacağız. Üç parti de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket etmektedir. Çünkü bizim ittifakımızın asıl amacı devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. 31 Mart akşamı yetki Gökhan Koçak kardeşimize verildikten sonra tekrar geleceğiz, burada toplantı yapacağız. Gölbaşı'nın kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü başkanları, kadınları, gençler, çocuklar konuşacak hepsini dinleyeceğiz."

Destici, 31 Mart'ın partisi ve Alperen Ocakları için yeni bir sürecin başlangıcı olacağını belirterek, "Son yapılan anketlerde Gölbaşı'nda CHP ile yarışıyoruz CHP'ye bırakmayacağız inşallah." dedi.

BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Gökhan Koçak da Muhsin Yazıcıoğlu'nun "dizinin dibinde büyüdüğünü" belirterek, "Beni evladı gibi görürdü. Rahmetli Başkanımızı anıyoruz fakat onun da davasını devam ettirmemiz lazım. 15 yıldır bekleyen bir adalet arayışımız var. Gölbaşı'nda gerçekten şu an Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve arkadaşlarının ruhu geziyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Gökhan Koçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Gökhan Koçak için oy istedi - Son Dakika

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