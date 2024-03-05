BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat\'ta trafik kazası geçirdi

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Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, şoför Murat Öksüz ve Destici'nin koruması Mehmet Özkul yaralandı.

Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı makam aracının, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ta proje tanıtım programı gerçekleştiren genel başkan Mustafa Destici'nin seçim çalışmalarını yürütmek üzere Tokat'a hareket ettiğini söyledi.

Destici ve beraberindekileri taşıyan aracın savrularak bariyerlere vurması sonucu kazanın meydana geldiğini belirten Çomak, "Kazada Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin ayağında çatlak ve kafa bölgesinde yaralanmalar oluşmuştur. Yine genel Başkanımız ile birlikte araçta bulunan Genel Başkan Yardımcımız Uğur Bulut, Tokat İl Başkanımız Mustafa Omalar, Özel Kalem Müdürümüz Kenan Gökçen, koruma polisimiz Mustafa Demirci ve makam şoförümüz Murat Öksüz'de ise çeşitli kırık ve ezikler oluşmuştur." dedi. Çomak, şöyle devam etti:

"Araçta bulunan Sayın Genel Başkanımız ve beraberindeki heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazanın daha vahim sonuçlar doğurmamasına şükrediyoruz. Bu vesileyle genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi partilerimizin genel başkanlarına, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve diğer bakanlarımıza, Tokat milletvekillerimize, Tokat Valimize, devlet erkanına, partililerimize, alperenlerimize ve ekran başında dualarını eksik etmeyen aziz milletimize, Türk ve İslam dünyasına Büyük Birlik Partisi camiası olarak teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız şu an müşahede altında olup doktorlarımızın son incelemeleri ve verecekleri rapor doğrultusunda hareket edeceğiz."