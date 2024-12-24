Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Eskişehir'de yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, toplantı vesilesiyle kente gelen BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bursa Valisi Ayyıldız ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile kurul üyelerini karşıladı.
Vali Aksoy, toplantının iller, bölge ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleşti - Son Dakika
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