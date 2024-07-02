Belarus Ankara Büyükelçiliği'nden Bağımsızlık Günü resepsiyonu - Son Dakika
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Belarus Ankara Büyükelçiliği'nden Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Belarus'un Ankara Büyükelçiliği, Rus-Türk Dostluk Evi'nde düzenlediği resepsiyonda Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Büyükelçi Viktor Rıbak, Türkiye-Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Selman Oğuzhan Eser ve birçok davetli katıldı. Rıbak, Belarus ve Türkiye'nin barıştan yana olduğunu vurgulayarak, dostluk ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirtti.

02.07.2024 21:59
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Belarus'un Ankara Büyükelçiliği tarafından "Bağımsızlık Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Büyükelçiliğin ev sahipliğinde Rus-Türk Dostluk Evi'nde düzenlenen resepsiyona Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rıbak, Türkiye-Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçisi Rıbak, 3 Temmuz'u "Bağımsızlık Günü" ve Belarus'un başkenti Minsk'in "Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının" 80. yıl dönümü olarak kutladıklarını belirterek, bu tarihin Belaruslular için özgürlüğün ve barışın sembolü haline geldiğini ifade etti.

Rıbak, Belarus ve Türkiye'nin " Ukrayna'da barıştan yana" olduğuna işaret ederek, iki ülkenin tüm dünyada bilinen barış girişimlerinin bunu açıkça teyit ettiğini dile getirdi.

Belarus ve Türkiye'nin bu yıl uzaya çıkan ülkeler haline geldiğine işaret eden Rıbak, bu yılın Belarus'ta "Kalite Yılı" olarak ilan edildiğini de dile getirdi.

Türkiye-Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Eser de Büyükelçi Rıbak ile uzun yıllara varan dostluğunun artık iki ülke halklarının arasındaki dostluk kadar içtenliğe ve derinliğe ulaştığını söyledi.

Eser, Büyükelçi Rıbak ve ekibine Türk halkı için taşıdıkları samimi duyguları ve gösterdikleri canayakınlık için teşekkür ederek "Büyükelçi gibi değerli temsilciler sayesinde ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler daha da gelişecek ve bölgemizde barışın sağlanmasında diğer milletlere örnek teşkil edecektir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Eser, Büyükelçi Rıbak'ı 3 Temmuz Belarus'un "Kurtuluş Günü" nedeniyle tebrik etti.

Resepsiyon kapsamında Belarus mutfağından yemekler ikram edildi ve müzik dinletisi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belarus Ankara Büyükelçiliği'nden Bağımsızlık Günü resepsiyonu - Son Dakika

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