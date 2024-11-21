Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler Hayatta Kaldı - Son Dakika
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Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler Hayatta Kaldı

Çamardı'da kaybolan iki Belaruslu dağcı, kamp çadırı sayesinde 4 gün sonra kurtarıldı.

21.11.2024 00:16
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeşin, kamp çadırı sayesinde hayatta kaldıkları belirtildi.

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan ve 4 gün sonra Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulunan Valentino ve Mariao İvankova, tedbir amaçlı Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burada genel sağlık kontrolleri yapılan dağcıların durumunun iyi olduğu belirlendi.

Dağcı kız kardeşler burada, AFAD İl Müdürü Rifat Genç'in telefonu aracılığıyla Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile görüntülü görüştü.

Mariao İvankova, telefon görüşmesinde, Türk ekiplerin dağda kendilerini kurtardığını, ekipleri görünce sevinç yaşadıklarını belirterek, "Dağda bizi bularak büyük bir iş başardılar. Yukarıdayken çok telaşlanıp korktuk. Bizi gördüklerinde hayata döndük. Sizin yardımınız çok büyüktü. Aşağı indiğimizde çok insan gördük. Hepsi bize sevgiyle baktı." diye konuştu.

Büyükelçi Victor Rybak da İvankova'ya "Hiçbir zaman unutmayın, bunlar bizim Türk dostlarımız." dedi.

Görüşmede AFAD İl Müdürü Genç ile de konuşan Rybak, şunları kaydetti:

"Zor durumda kalan Belaruslu vatandaşlarımıza yardımcı oldunuz. Sizin çalışmalarınızdan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İşinizi mükemmel bir şekilde yaptınız. Bu yaptığınız işten dolayı tekrar size teşekkür ederim. Bununla gurur duyabilirsiniz. İçten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Genç de çalışmalar sonucu iki dağcıyı da sağ buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Tüm ekibin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Genç, "Sayın Valimiz, AFAD Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız ve tabii ki İçişleri Bakanlığımızın bizlere sağladığı imkanlarla bunları gerçekleştirdik. Türk devleti olarak biz de çok mutluyuz. Onlar kaybolduğunda çok endişelenmiştik. Kendi yavrularımız gibi onları aramak için cansiparane her şeyi devlet adına yaptık. Çok şükür sağlıklı şekilde bulduk." diye konuştu.

"Ekipler de Hızır gibi yetişmiş"

Genç, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada zorlu hava şartlarına rağmen arama çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hava soğuktu ve alana pazar gecesi kar yağmıştı. Rakım 3 bin 400'dü. Bu bölgede hem havadan hem yerden tarama şeklinde ekiplerimizi bölerek profesyonel dağcılardan oluşan 54 kişiyle biz Kayseri tarafında aradık. Niğde tarafında da büyük bir arama çalışması vardı. Hipotermiye girmeleri konusunda çok korktuk ama onlara bugün akşam saatlerinde ulaşmak bizlere çok büyük bir mutluluk verdi. Bu konuda da hem mutlu hem de onurluyuz. Kendileri kayalıklarda kar yağışından sonra da kamp çadırının içerisinde konaklamışlar. Ancak yön bilgileri olmadığı için o alanda sıkışıp kalmışlar. Kar yağışından dolayı da nereye gideceklerini bilemedikleri için birazcık da bitkin düşüp beklemişler. Ekipler de Hızır gibi yetişmiş."

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise ihbarın ilk alındığı andan itibaren tüm ekiplerle sahaya intikal ettiklerini belirtti.

Dağcıların sağlık durumunun iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Kaya, "Kendi söylediklerine göre 4 gece orada geçirmişler. Yeme içme sıkıntısı yaşamamışlar. Devletimiz çok büyük bir mücadeleyle güzel bir iş yaptı." dedi.

Yahyalı Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı İhsan Durmuş da tüm tetkiklerin yapıldığını ve kız kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler Hayatta Kaldı - Son Dakika

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