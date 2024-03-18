Belçika Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki açlık bir savaş suçudur - Son Dakika
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Belçika Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki açlık bir savaş suçudur

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, Gazze'deki insani yardımların engellenmesini ve yetersiz beslenme durumunu eleştirerek, 'Kasıtlı aç bırakma bir savaş suçudur' dedi. De Sutter, Birleşmiş Milletler'in bölgeye erişiminin sürmesi ve kara sınırlarının derhal açılması gerektiğini vurguladı. Gazze'de İsrail'in saldırıları ve insani yardımların engellenmesi sonucunda büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası çevreler, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.

18.03.2024 21:11
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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, insani yardımların engellendiği Gazze'deki duruma ilişkin, "Kasıtlı aç bırakma bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

De Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin yetersiz beslendiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgeye erişiminin sürmesi gerektiğini vurgulayan de Sutter, kara sınırlarının "derhal" açılması gerektiğini belirtti.

De Sutter, "kasıtlı aç bırakmanın bir savaş suçu olduğunu" kaydetti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA, 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmiş, BM ise İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki açlık bir savaş suçudur - Son Dakika

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