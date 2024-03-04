Belçika, Gazzelilere Yardım Malzemelerini Havadan Ulaştırıyor

Belçika'nın Gazzelilere havadan ulaştırılmak üzere gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan askeri uçak, Ürdün'e hareket etti.
Gıda, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeleri içeren balyaların yüklendiği A400M tipi askeri nakliye uçağı, Brüksel'deki Melsbroek askeri havaalanından yerel saatle 13.30'da yola çıktı.
Uçağı, Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ile Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez uğurladı.
500 milyon avroluk malzeme taşıyan uçak, Belçika Acil Müdahale Ekibi (B-FAST) eşliğinde önce Ürdün'e varacak. Ardından Ürdün'ün işbirliğiyle balyalar, Gazze'nin kuzeyinde belirlenen noktalara paraşütle indirilecek.
Belçika, Gazze'ye havadan insani yardım indireceğini, 1 Mart'ta, İsrail'in bu yolla ulaştırılmaya çalışılan yardımları bekleyen sivillere saldırısının üzerine duyurmuştu. İsrail'in, 29 Şubat'ta insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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