Belçika, İsrail'e silah aktarımını yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika, İsrail'e silah aktarımını yasakladı

Belçika, İsrail\'e silah aktarımını yasakladı

Belçika'daki Valonya hükümeti, sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı aldı. Valon Bölgesi Başbakanı Elio di Rupo'nun sözcüsü, hükümetin konuyu incelemeye aldığını ve İsrail'e her türlü silah geçişini yasaklayan bir bakanlık kararnamesi imzalandığını açıkladı. Bu karar, ABD'den en az 70 ton askeri malzemenin Liege Havalimanı'ndan İsrail'e iletildiği iddialarının ardından alındı.

28.05.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'daki Valonya hükümeti, sivil toplum kuruluşlarının (STK) tepkisi üzerine havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı aldı.

Belçika'da Fransızca konuşulan Valon Bölgesi Başbakanı Elio di Rupo'nun sözcüsü Anais Mangon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümete bağlı ilgili birimin, geçen hafta STK'lerin gündeme getirmesi üzerine konuyu incelemeye aldığını belirtti.

Mangon, şu ifadeleri kullandı:

"Silahların ithalatı, ihracatı ve transitine ilişkin 2012 tarihli kararnamenin, aktarmasız transit için lisans gerektirmediği tespit edildi. Gazze'deki durum ve Uluslararası Adalet Divanının kararları göz önüne alındığında, Başbakan harekete geçmeye karar verdi ve aktarmalı veya aktarmasız İsrail'e her türlü silah geçişini yasaklayan bir bakanlık kararnamesi imzaladı. Başka bir deyişle, Avrupa Birliği'nin ortak askeri teçhizat listesi kapsamındaki askeri teçhizatın Liege veya Charleroi havalimanları üzerinden İsrail'e herhangi bir şekilde aktarılması yasaklandı."

ABD'den İsrail'e en az 70 ton askeri malzemenin Liege Havalimanı'ndan iletildiği duyurulmuştu

Uluslararası Af Örgütü, Barış ve Demokrasi İçin Ulusal Eylem Koordinasyonu (CNAPD), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Vredesactie isimli STK'ler, 23 Mayıs'taki açıklamalarında, ABD'den en az 70 ton askeri malzemenin Liege Havalimanı'ndan İsrail'e iletildiğini bildirmişti.

Valon Bölgesi'ndeki düzenlemenin bu durumu mümkün kıldığını belirten STK'ler, açıklamada "Aktarma olmaksızın üçüncü bir ülkeye gidecek silah sevkiyatı maksadıyla bir uçak Liege Havalimanı'na indiğinde, Valon Bölgesi tarafından herhangi bir transit geçiş ruhsatı gerekmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Elio Di Rupo, Belçika, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, İsrail'e silah aktarımını yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
11:33 İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 13:47:47. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika, İsrail'e silah aktarımını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement