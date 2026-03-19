Belçika'nın Hürmüz Girişimine Katkısı Gündemde

19.03.2026 23:42
Belçika, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik girişimine destek vermesi için çağrıldı.

Belçika'dan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası girişime katılması istendi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirmesinin ardından Londra yönetimi Brüksel'den de girişime destek talep etti.

Belçika'nın olası katkısının kapsamı henüz netlik kazanmazken, konunun yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Körfez ülkelerine yönelik olası savunma desteği seçeneklerinin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Temsilciler Meclisi'ndeki soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilimin Belçika'yı özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve gübre gibi kritik tedariklerde yaşanabilecek sıkıntılar yoluyla ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Prevot, Belçika'nın olası katılımına ilişkin olarak ise "Bu bizim savaşımız değil ancak hiçbir şey yapmamak sürdürülebilir değil. En azından bir yetki ve açık şekilde tanımlanmış bir hedef gerekli." ifadelerini kullandı.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak açıklamalarında, İran'ın Körfez'de silahsız ticari gemiler ile sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınamış, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip boğazda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için ortak çabalara katkı sunmaya hazır olunduğu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
