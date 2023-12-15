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Belediye Otobüslerine Başkanın Fotoğraflarını Yapıştıran AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Ahmet Akın'ın Afişini "Şikayet" İddiasıyla... - Son Dakika
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Belediye Otobüslerine Başkanın Fotoğraflarını Yapıştıran AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Ahmet Akın'ın Afişini "Şikayet" İddiasıyla...

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın kiraladığı özel mülke asılan tanıtım afişine “şikâyet var” iddiasıyla indirme girişiminde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın resimlerinin yapıştırıldığı belediye otobüslerinin ise belirli meydanlara yerleştirildiği görüldü. Duruma tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Bizim kiralamış olduğumuz duvardaki reklamdan rahatsız olan, şehrin sokaklarını işgal etmiş kişi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dır. Onun sorumluluğu milletimize hizmet etmek. Onun sorumluluğu halkımızın parasıyla almış olduğu bu otobüsleri halkımızın kullanımına tahsis etmektir. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu otobüsleri kullanamıyor. Ne uğruna? Yücel Yılmaz’ın şahsının reklamını izlemek uğruna. Bu işgale derhal son verin. Kamusal alanlar kimsenin çiftliği değildir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kamunundur, bizlerindir” dedi.

Belediye Otobüslerine Başkanın Fotoğraflarını Yapıştıran AKP\'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, CHP\'li Ahmet Akın\'ın Afişini "Şikayet" İddiasıyla...
15.12.2023 - 23:11,
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AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın kiraladığı özel mülke asılan tanıtım afişine "şikayet var" iddiasıyla indirme girişiminde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın resimlerinin yapıştırıldığı belediye otobüslerinin ise belirli meydanlara yerleştirildiği görüldü. Duruma tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Bizim kiralamış olduğumuz duvardaki reklamdan rahatsız olan, şehrin sokaklarını işgal etmiş kişi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dır. Onun sorumluluğu milletimize hizmet etmek. Onun sorumluluğu halkımızın parasıyla almış olduğu bu otobüsleri halkımızın kullanımına tahsis etmektir. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu otobüsleri kullanamıyor. Ne uğruna? Yücel Yılmaz'ın şahsının reklamını izlemek uğruna. Bu işgale derhal son verin. Kamusal alanlar kimsenin çiftliği değildir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kamunundur, bizlerindir" dedi.

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, belediye otobüslerini, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve toplu taşıma merkezlerindeki yaya alanlarının üzerine park etti. Otobüslerin üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın fotoğrafları yer aldı.

Öte yandan, AKP'li yönetim, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde kiraladığı özel mülke asılan reklam afişini indirme girişiminde bulundu. Duvara asılan afişe ilişkin "şikayet olduğunu" iddia eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, CHP'li Akın'ın afişinin indirilmesini istedi. Olay yerine gelen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, zabıta ekiplerinin yapmaya çalıştığı işlemin hukuki dayanağının bulunmadığına dikkat çekti. Zabıta ekipleri, CHP'li yöneticilerin ısrarları sonucu tutanak tuttu.

CHP'li grup daha sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki yaya alanı üzerinde AKP'li Belediye Başkanı'nın fotoğraflarının yer aldığı otobüslerin yanına gelerek bir basın açıklaması yaptı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin, şahsi olarak kiralanan alandaki pankartı kaldırmaları için kendilerini hukuksuz şekilde zorladığını belirterek şunları söyledi:

"KAMUSAL ALANLAR KİMSENİN ÇİFTLİĞİ DEĞİLDİR. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMUNUNDUR, BİZLERİNDİR"

"Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndayız. Biraz önce büyükşehir belediyesi yetkilileri, zabıta müdüründen zabıta amirine kadar bütün memurlarının seferber olarak, şahsi olarak kiralamış olduğumuz alandaki pankartın kaldırılmasına yönelik yoğun bir mücadele içerisine girdik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in dört bir köşesinde halkın, kamunun, vatandaşların parasıyla almış olduğu bu otobüsleri meydanlara dizerek şahsi reklamını yapmak üzere kamusal alanı işgal etmiş durumdadır. Vatandaşın kullanımına sunulması gereken bu otobüsler, Yücel Yılmaz'ın şahsi menfaatleri yüzünden bir reklam panosu gibi Ali Hikmet Paşa Meydanı'nı işgal etmiştir. Sırf burası değil, Balıkesir'in farklı köşelerinde otobüsler şahsi, bireysel Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için reklam panosuna çevrilmiştir. Kendi reklamını yapmak için gün içerisinde burada pankartlar da vardı. Bizim kiralamış olduğumuz duvardaki reklamdan rahatsız olan, şehrin sokaklarını işgal etmiş kişi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dır. Yücel Yılmaz'a buradan çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşların geçiş alanı, yürüyüş alanı olan bu meydanda ve diğer meydanlardaki işgale bir son ver. Vatandaşa hizmet etme önceliğini ortaya koysun. Onun sorumluluğu milletimize hizmet etmek. Onun sorumluluğu halkımızın parasıyla almış olduğu bu otobüsleri halkımızın kullanımına tahsis etmektir. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu otobüsleri kullanamıyor. Ne uğruna? Yücel Yılmaz'ın şahsının reklamını izlemek uğruna. Bu işgale derhal son verin. Kamusal alanlar kimsenin çiftliği değildir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kamunundur, bizlerindir."

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise şöyle konuştu:

"BİR PANKARTTA BU KADAR KORKTUYSANIZ 90 GÜN KABUS GÖRECEKSİNİZ"

"Özel mülkten kiraladığımız, alana astığımız Ahmet Akın'ın üzerinde hiçbir siyasi parti logosu, amblemi, işareti bulunmayan pankarttan rahatsız olup bütün zabıtayı oraya yığan anlayış maalesef kamunun kaynaklarını kullanarak burada kendi reklamını yapıyor. Burada yurttaşların geçiş alanını kapatıyor. Demek ki bu ülkede yasalar, yukarıda oturanların dilediği gibi uygulanıyor. Yurttaşların bir an önce talebi, isteği halkın kullanımına açık olan yerleri halka bırakın. Halkın kullanması gereken araçları halka sunun. Kendi şahsi ikbaliniz uğruna yasaları çiğnemeye kalkmayın. Bu işe zabıta arkadaşları alet etmeyin. Varsa yapabileceğiniz bir şey resmi tebligat yapın, biz gereğini yapalım. Tebligat yapıyorlar bir günlük. Yarın avukat arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin önünde olacağız. Yaptıkları tebligatın resmi yanıtını belediyeye götüreceğiz. Bekliyoruz bakalım. Bize bu tebligatı yazdıran muhterem orada olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. İnşallah orada olurlar, tebligatın yanıtını alırlar. Biz kamunun yanında, kamunun takipçisiyiz. CHP olarak gerekeni yapacağız. Sayın Yücel Yılmaz, halka ait olanı gasp etme. Alanını aç, otobüsünü kullandır. Hep birlikte 31 Mart'ta sonucunu göreceğiz. Bir pankarttan bu kadar korktuysanız 90 gün kabus göreceksiniz. Büyükşehir yetkililerine iyi uykular diliyorum."

Kaynak: ANKA
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, AK Parti, Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Otobüslerine Başkanın Fotoğraflarını Yapıştıran AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Ahmet Akın'ın Afişini "Şikayet" İddiasıyla... - Son Dakika
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