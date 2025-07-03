Belek Taksicilerinden Mobil Uygulamalara Protesto

ANTALYA'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki taksiciler, mobil taksi uygulamaları ve korsan taşımacılığa tepki için kontak kapattı.Belek bölgesindeki 180 taksici konvoy yaptıktan sonra 5 yıldızlı bir otelin önünde toplandı. Protesto eylemine Serik Şoförler Odası Başkanı Sedat Karagöz, Belek Taksiciler Kooperatifi Başkanı Ahmet Karakoyun, Kadriye Taksiciler Kooperatifi Başkanı Abdullah Kocabıyık, Boğazkent Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ay ve taksiciler katıldı.

Serik Şoförler Odası Başkanı Sedat Karagöz, mobil taksi uygulamalarına yönelik şikayet ve uygulamaların faaliyetleri hakkında CİMER, Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdiklerini söyledi. Mobil taksi uygulamalarınınv sınır ihlali yapmaması için avukat ve noter aracılığıyla ihtarda bulunduklarını anlatan Karagöz, "Maalesef otelcilerimiz bizim taleplerimizi olumlu karşılamadı. Otel içerisindeki rent a car firmaları taksici gibi taşımacılık yapıyor. Bu kanunları aykırı. Biz kimsenin mesleğine karşı değiliz rent a kar işini yapsın, arabasını kiraya versin. Taşımacılığı taksici, otobüsçü minibüsçü, yapar. Bu iş kanunlarla belirlenmiştir" dedi.

Otellerdeki rent a car firmalarının kanuna aykırı taşıma yaptığını anlatan Karagöz, "Serik Belediyesi gerekli uyarılarını yapmasına rağmen masaları kaldırıp içeride durmaya devam ediyorlar ve taşımacılık yapıyorlar. Taksiciler olarak mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Korsan taşımacılığa müsaade etmeyeceğiz. Bugün Belek'deki taksiciler eylem yaptık. Önümüzdeki günlerde devam ederse diğer ilçeler de dahil olacak" diye konuştu.

Belek Taksicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Karakoyun ise Kanunsuz taşımalara karşı sesimizi duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi. Taksiciler, basın açıklamasının ardından 1 gün boyunca çalışmama kararı aldı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,