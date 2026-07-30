Belucistan'da Maden Çöktü: 6 Madenci Hayatını Kaybetti
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu 6 madenci öldü, 42 mahsur kaldı.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir kömür madeninin çökmesi sonucu 6 madenci hayatını kaybetti.
Eyalet yönetimi müfettişi Ghani Baloch'un açıklamasına göre, Sorange bölgesinde bulunan "Sardar Usman Kömür Şirketince" işletilen özel bir kömür madeninde metan gazı patlaması yaşandı.
Patlama sonrası madende meydana gelen çökmede 6 madenci yaşamını yitirdi, 42 madenci ise içeride mahsur kaldı.
Belucistan Maden ve Mineraller Bakanı Mir Shoaib Nosherwani, yaptığı açıklamada, çökmenin hemen ardından madende kurtarma operasyonuna başladıklarını bildirdi.
Nosherwani, 6 madencinin cesedinin çıkarıldığını ve kurtarma operasyonunun kesintisiz sürdüğünü belirtti.
Pakistan genelinde kömür madenciliği kazaları, metan gazı patlamaları, yetersiz havalandırma ve güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça yaşanıyor.
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