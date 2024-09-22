Benkiran'dan Normalleşme Eleştirisi - Son Dakika
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Benkiran'dan Normalleşme Eleştirisi

Fas'lı lider Benkiran, İsrail ile yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesini istedi.

22.09.2024 00:16
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Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, ülkesinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının artık "makul, mantıklı veya ahlaki bir gerekçesi" olmadığını belirterek, anlaşmanın gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Benkiran, başkent Rabat'ta partisinin genel sekreterlik toplantısında yaptığı konuşmada, "Devletimizin İsrail olarak adlandırılan bu yapıyla yaptığı anlaşmaların artık ne makul ne mantıklı ne de ahlaki bir gerekçesi kaldı." dedi.

Benkiran, "Fas'ın İsrail'le normalleşme anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. İnsanlar, sessiz olsalar bile, bu kurşunların bedenlerine isabet ettiğini ve kardeşlerini öldürdüğünü hissediyorlar." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına da değinen Benkiran, "Lübnan'daki kardeşlerimize taziyelerimizi iletiyoruz, ölülerine rahmet diliyoruz ve oradaki direniş hala dimdik ayakta. Savaş bir gün lehimize, bir gün aleyhimize olabilir, ancak her durumda şehadeti arzulayan bir millet sonunda zafer kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 37 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Fas, Son Dakika

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