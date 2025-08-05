Bennett: İsrail'in ABD'deki itibarı eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bennett: İsrail'in ABD'deki itibarı eriyor

05.08.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Başbakan Bennett, İsrail'in ABD'deki itibarının zarar gördüğünü ve dışlandığını belirtti.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarının ciddi biçimde zedelendiğini ve ülkesinin artık "dışlanmış bir devlet" olarak algılandığını söyledi.

Bennett, Washington ve New York'a yaptığı 10 günlük ziyaretin ardından sosyal medya platformu X üzerinden "Gerçek bir uyarı… İsrail'in ABD'deki itibarı geriliyor." başlıklı bir mesaj yayımladı.

Haziran 2021 ile Haziran 2022 arasında başbakanlık yapan Bennett, "Burada (ABD'de) yaşamış, ticaret yapmış ve yıllarca İsrail propagandası alanında çalışmış biri olarak açıkça söyleyebilirim. İsrail'in konumu hiç bu kadar kötü olmamıştı. İsrail artık bir 'parya devlet' olarak kök salıyor." ifadelerini kullandı.

Bennett, ABD'deki siyasi desteğin de zayıfladığına dikkati çekerek, "Demokrat Parti çoktan koptu, geçmişte desteğine güvendiğimiz Cumhuriyetçi Parti'yi de kaybediyoruz." dedi.

Donald Trump yönetiminde bazı kesimlerin, özellikle Trump'ın şahsi desteğiyle İsrail'e hala yakın olduğunu belirten Bennett, "Ancak MAGA (Make America Great Again) hareketi dahil olmak üzere sağ çevrelerin çoğu İsrail'den uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler arasında genç neslin İsrail'e desteğinin ciddi oranda azaldığını belirten Bennett, "Bize dost olanlar bile artık İsrail'i savunmakta zorlanıyor." dedi.

Gazze'deki insani kriz ve açlık iddialarının ABD kamuoyunda geniş yankı bulduğuna işaret eden Bennett, "Gazze'deki 'açlık' kampanyası büyük ölçekte karşılık buldu ve birçok Amerikalı için adeta bir gerçeklik haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

İsraillilerin ABD'de giderek daha fazla bir yük ve külfet olarak görüldüğünü söyleyen Bennett, Amerikan Yahudilerinin de benzeri görülmemiş düzeyde antisemitizme maruz kaldığını dile getirdi.

Bennett, "Yıllarca ABD'de antisemitizmin ciddi bir sorun olmadığını düşünüyordum. Ancak bugün hem radikal sol hem de radikal sağ çevrelerde Yahudiler, özellikle ekonomik krizler nedeniyle, Amerika'nın sorunlarının kaynağı olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Antisemitizmin giderek Gazze'deki açlık iddialarıyla beslendiğini ve bu durumun Holokost'un anısını da zedelediğini vurgulayan Bennett, "Açlık suçlamaları, İsrail halkını ve askerlerini nesiller boyu damgalamak için kullanılıyor." diye konuştu.

Bennett, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin durumunun ABD kamuoyunda neredeyse hiç yankı bulmadığını da belirterek "Hamas tünellerinde açlıktan ölen kaçırılanlarımız, açlık anlatısı kadar ilgi görmüyor. 7 Ekim katliamı bile yavaş yavaş unutuluyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Naftali Bennett, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bennett: İsrail'in ABD'deki itibarı eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor

15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:23
Elebaşılığını Ziya Hoca’nın yaptığı sahte e-imza çetesi böyle çökertildi
Elebaşılığını Ziya Hoca'nın yaptığı sahte e-imza çetesi böyle çökertildi
13:57
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
12:46
Nihal Candan’ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
19:50
Chelseali Cucurella, Donald Trump’a öfkesini kustu
Chelseali Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu
19:38
Davinson Sanchez’in Galatasaray’da kalmak için tek bir şartı var
Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
19:15
Trump’tan Hindistan’a açık tehdit: Tarifeyi ’önemli ölçüde’ artıracağım
Trump'tan Hindistan'a açık tehdit: Tarifeyi 'önemli ölçüde' artıracağım
19:02
Jennifer Lopez’den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
Jennifer Lopez'den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
18:54
Benfica’ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu’ndan kötü haber
Benfica'ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 15:15:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bennett: İsrail'in ABD'deki itibarı eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.