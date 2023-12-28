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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Witttenbergplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Gösteride Filistin bayrakları ve çeşitli sloganlar taşındı. Eyleme katılanlar, Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğunu ve uluslararası hukuka uygun olmadığını vurguladı.

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi
28.12.2023 - 19:35,
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi yapıldı.

Witttenbergplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler Filistin'e destek vererek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteride Filistin bayrakları ile üzerinde "Savaşı durdurun", "Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Asla görmezden gelmeyec3ğijeğiz. Gazze yaşayacak" ve "Ateşkes şimdi" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Tek çözüm işgalin son bulması" sloganları attı.

Eyleme katılan Britta Ohm, AA muhabirine, Gazze'deki durumun artık sürdürülemeyeceğini belirterek, "Almanya'daki tartışma da çok dar ve giderek demokrasi düşmanlığına dönüşüyor. Bununla başa çıkmak zorundayız." dedi.

Ohm, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek "İsrail'in şu anda yaptığı benim anlayışıma, uluslararası toplumun ve özellikle BM'nin anlayışına ve yasal duruma göre de uluslararası hukuka uygun değil. Bu yüzden buna dikkati çekmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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