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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun yağmur altında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin'e dayanışma mesajları verdi. Filistin bayrakları taşınırken, göstericiler uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesi çağrısında bulundu. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri olay çıkmadan sona erdi.

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi
04.01.2024 - 19:51,
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Başbakanlık Binası önünde yoğun yağmur altında toplanan göstericiler, Filistin'e destek ve dayanışma mesajları vererek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride "Filistin'e özgürlük", "Gözlerinizi açın çocuklarımız ölüyor", "Gazze'ye özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteride yapılan konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesi için uluslararası toplumun çaba göstermesi talep edildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.

Kaynak: AA
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