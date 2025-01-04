Berlin'de Filistin İçin Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
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Berlin'de Filistin İçin Protesto Yürüyüşü

Berlin\'de Filistin İçin Protesto Yürüyüşü

Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için toplandı ve yürüdü.

04.01.2025 21:16
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Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Filistin'e destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yüzlerce kişi Schöneberg semtinde bulunan Kleistpark metro istasyonu yakınındaki meydanda toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devleti", "Biz binleriz, biz milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, Filistin bayraklarıyla üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "İsrail, inşa ettiğin hiçbir duvar, vahşi işgalinizin ve çocuklara yönelik soykırımınızın izlerini gizleyemeyecek. Utan", "İsrail'i boykot et" ve "Siyonizm yenilecek" yazan döviz ve pankartları taşıdı.

Yürüyüşte zaman zaman göstericiler ile yoğun güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede yaşandı ve en az 9 kişi gözaltına alındı.

İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayraklarını açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.

Birçok kişinin yürüyüş güzergahında binaların pencerelerinden göstericilere destek verdiği görüldü.

Kleistpark metro istasyonu yakınındaki meydandan başlayan yürüyüş Steglitz semtindeki Walter Schreiber Platz metro istasyonu yakında son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin İçin Protesto Yürüyüşü - Son Dakika

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