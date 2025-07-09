Berlin'de Gazzeli Çocuklar İçin Eylem

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için Gazzeli çocukların fotoğrafları Federal Meclis binasının önünde sergilendi.

Avaaz platformunca "Gazzeli çocukların gözlerinin içine bakmak" temasıyla düzenlenen eylemde, Gazze'deki çocukların yer aldığı büyük boyutta 10 fotoğraf Federal Meclis'in önündeki alana konuldu.

Burada ayrıca, üzerinde "Onlar, sadece çocuk" ve "Gazze'nin çocuklarının gözlerinin içine bakabilir miyiz?" yazılı panolar da yer aldı.

Bazı vatandaşların, fotoğrafların önüne oyuncaklar bıraktığı görüldü.

Avaaz platformunun Almanya Direktörü Christoph Schott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazzeli çocukların "insanlığını ve kırılganlığını" Berlin'in kalbine taşımak için bu eylemi düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tam olarak 'Biz ve Alman hükümeti, hala Gazzeli çocukların gözlerinin içine bakıp da silah sağlamaya devam edebilir miyiz?' sorusunu sormak için (yapıyoruz). Gözlerinin içine bakıp İsrail'e ekonomik ayrıcalıklar vermeye devam edebilir miyiz, yoksa artık çok fazla kırmızı çizginin aşıldığını mı söylemeliyiz?"

Schott, Gazze konusunda Almanya'nın daha fazla şeyler yapması gerektiğini vurgulayarak "Tam da bu yüzden buradayız. Gazze'deki çocukların da çocuk olduğunu görmemiz için. Bunlar bizim çocuklarımız gibi çocuklar, Almanya, Avrupa, İsrail'deki gibi. Bir şeylerin değişmesi lazım. Düşüncenin değişmesi gerekiyor. Hükümet eleştiriden daha fazlasını yapmalı." diye konuştu.

Alman halkının açık şekilde İsrail'e silah sağlanmamasından yana olduğuna işaret eden Schott, "Ancak hükümet yine de yeterince bir şeyler yapmıyor. Bunu çoğu zaman İsrail'e karşı tarihi bir sorumluluğun, özel bir ilişkinin varlığıyla gerekçelendiriyor. Ama biz Almanya'nın tarihi sorumluluğunun, nerede tehlikedeyse oradaki tüm hayatları korumak olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Schott, Alman hükümetinden İsrail'e silah sağlamamasını, Avrupa Birliği (AB) kapsamında İsrail'e uygulanan özel ekonomik muamelenin askıya alınmasını ve ateşkes sağlanması için İsrail'e baskı yapmasını beklediklerini dile getirdi.???????