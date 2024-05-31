Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrenciler yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrenciler yürüyüş düzenledi

Berlin\'de İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto eden öğrenciler yürüyüş düzenledi

Berlin'in Schöneberg semtindeki Sophi-Scholl Ortaokulu önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla şehir merkezine doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteriye üniversite ve ortaokul öğrencileri ile bazı veliler de katıldı. Göstericiler, Gazze'deki İsrail saldırılarında okulların ve üniversitelerin de bombalandığına ve çocukların hayatını kaybettiğine dikkat çekerek Almanya'nın İsrail'e silah desteği sağlamasına tepki gösterdi.

31.05.2024 16:21
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Almanya'nın başkenti Berlin'de öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Schöneberg semtindeki Sophi-Scholl Ortaokulu önünde toplanan çok sayıda öğrenci, daha sonra şehir merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteriye, üniversite öğrencilerinin yanı sıra ortaokul öğrencileri ve bazı veliler de katıldı.

Gösteride, Gazze'deki İsrail saldırılarında üniversitelerin ve okulların da bombaladığına ve çok sayıda çocuğun öldüğüne dikkat çekildi.

Üzerinde "Gazze'de soykırımı durdurun", "Filistin'e barış", "Tüm üniversiteler bombalandı" ve "İsrail terör ülkesi" yazan döviz ve pankartları taşıyan göstericiler Almanya'nın İsrail'e silah desteği sağlamasına tepki gösterdi.

Gösteriye katılan Claudia Fiebig, AA muhabirine, Gazze'de okullar ve üniversitelerin bombalandığını belirterek "Çocuklar okula gidemiyor. Bu temel bir hak ve kendini savunma ile nasıl bir ilgilisi olduğunu bilmiyorum." dedi.

Fiebig, gösteriye bir öğrenci grubu ve okulun eski öğrencileri olarak katıldıklarını ifade ederek "Filistinlilerin kendi hayatlarını yaşayabilmelerini ve kendi okullarını geri alabilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrenciler yürüyüş düzenledi - Son Dakika

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