Berlin'de Madleen Gemi Protestosu - Son Dakika
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Berlin'de Madleen Gemi Protestosu

Berlin\'de Madleen Gemi Protestosu
09.06.2025 18:20
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Yüzlerce kişi, Berlin'de İsrail'in Madleen gemisine saldırısını protesto etti ve aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi. ???????

Berlin Belediye binası önündeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı protesto ederek, gemide alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Ablukayı kaldırın", "Gazze'yi aç bırakmayı durdurun", "Sessizliğiniz öldürüyor", "Soykırımı durdurun", "Mavi Marmara'dan Madleen'e ablukanın kırılması yakında görülecek" ve "Filistinlilere karşı yapılan terörü durdurun" yazılı dövizlerle başta Almanya'da yaşayan Yasemin Acar olmak üzere "Madleen" gemisinde alıkonulan aktivistlerin fotoğraflarını taşıdı.

Eylemde, "İsrail terör devletidir", "Madleen'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Yasemin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail katlediyor" sloganları atıldı.

Göstericilerden Georg İsmael, AA muhabirine, İsrail'in Madleen gemisini durdurmasından dolayı bu eyleme katıldığını belirterek, "Açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 2,4 milyon insana gıda ulaştırmak için Gazze ablukasını kırmak isteyen 12 aktivist yürürlükteki tüm uluslararası hukuka aykırı olarak alıkonuldu ve binlerce Filistinli, bu terör devleti tarafından yasa dışı şekilde alıkonuluyor." dedi.

Alman hükümetine çağrıda bulunan İsmael, "Alman hükümetinden Yasemin Acar ve diğer 11 aktivistin serbest bırakılması için derhal çaba sarf etmesini istiyoruz. İsrail Büyükelçisinin (Bakanlığa) çağrılmasını ve açık bir protesto notası verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

İsmael, İsrail devletiyle yapılan silah işbirliklerinin, sadece silah satışlarının değil silah alımlarının da iptal edilmesini istediklerini, bunun, işgal ve apartheid uygulamasını sona erene kadar devam etmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Eyleme katılan Aslan Yılmaz da Gazze'de yaşananlara dünyanın hala tepki göstermediğini vurgulayarak, "Bu bir yerde dünyadaki demokrasiye, dünyadaki insan haklarına bakışın ne olduğunu da gösterme açısından bizlere bir kanıt vesilesi oluyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, İsrail'in gece yarısı "Madleen" gemisindeki 12 aktivisti alıkoyduğuna işaret ederek, "Bu Madleen gemisi bir ümit ışığı olabilirdi. Bütün insanların en azından ümidini artırabilirdi fakat sonunda İsrail yapacağını yaptı." dedi.

Üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bizi teselli eden, olayın dünyaya İsrail'in vahşetini, barbarlığını bir kere daha belgelemiş ve artık hiçbir siyasetçiyi bu işten kaçamaz duruma getirmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için 20 aydan beri gösterilere katıldığını belirten Yılmaz, "Buna devam edeceğiz. Gücümüz yettiği kadar Filistin'in, Gazze'nin sesini duyurmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Madleen Gemi Protestosu - Son Dakika

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