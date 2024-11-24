Berna Laçin Tiyatroya Dönüyor

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(İSTANBUL) - Oyuncu Berna Laçin, geçirdiği nadir görülen bir rahatsızlık sonrası "Hayal Satıcısı" oyunuyla yeniden sahnelere dönüyor. Laçin'in tek kişilik oyunu, perşembe günü Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Geçirdiği nadir görülen bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmasının ardından sağlığına kavuşan oyuncu Berna Laçin, yeniden tiyatro sahnesine dönüyor. Tek kişilik performans olan ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Hayal Satıcısı" oyunu 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'daki Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Oyun, sezon boyunca devam edecek.

Oyundan...

Bir fal kahvesi, iki yaşam arasına sıkışıp kalmış bir kadın; gelenler-gidenler, içinde bulunduğu cendereden çıkamayanlar... Hayal Satıcısı, gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna tutmakta ve hapsoldukları bu dünyadan çıkışı engelleyen görme biçimini, özellikle de eril dili ve yarattığı körlüğü sorgulatma çabasındadır. Oyunda da söylendiği gibi "Erkek dediğin katil olur olmasına ama kurban olamaz asla".

Berna Laçin, Zehra İpşiroğlu'nun, "Duygu Asena" ödüllü eserinden kendi oyunlaştırdığı ve gerçek bir kadın yaşam öyküsünden yola çıkan Hayal Satıcısı ile nasıl buluştuğunu şöyle anlattı:

"Her zaman kadınları anlatan, öğrenilmiş kadınlığa, kabullenilmiş erkekliğe ayna tutan bir hikayeyi sahneye taşımak, bunu da kadın iş birliği ve kız kardeşlik gücüyle yapmak istedim. İşte benim hayalim ve bir gün, her gün okuduğum onlarca yeni oyun arasından Falcı Serpil göz kırptı bana. Bugüne değin denenmemiş bir üslupla, meddah geleneğimize bir kadın oyuncu olarak tutunup müthiş fikirler, ironiler, tespitler ve esprilerle bezeli metni, manilerimizin müziğinin diliyle anlatmak istedim."

Zehra İpşiroğlu'nun yazdığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği; dramaturjisini ise Berfin Zenderlioğlu ile Berna Laçin'in paylaştığı oyunun dekor tasarımı Serkan Kavurt'a, ışık tasarımı Alev Topal'a, afişi Dilek Seferoğlu'na, efekt Burçak Çöllü'ye, kostüm Çolpan Butik Tasarım'a, oyun fotoğrafları Dilan Bozyel'e ait. Reji asistanlığını da Mia Elif Öcal üstlendi.

Hayal Satıcısı, 28 Kasım Perşembe saat 20.30'da Akatlar Kültür Merkezi'nde, 8 Aralık Pazar saat 19.00'da Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi'nde oynanacak.