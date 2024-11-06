Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yendi

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(İSTANBUL) Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk etti. Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski yönetti.

Beşiktaş 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 2-0 öne geçti. Konuk takım Malmö 90 artı 3'te Soren Rieks'in golüyle durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahasında Malmö'yü 2--1 mağlup etti.