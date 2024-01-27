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Beşiktaş, Sivas'a kafilesiyle geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivas'a kafilesiyle geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a geldi. Takım, Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde kamp yapacak.

Beşiktaş, Sivas\'a kafilesiyle geldi
27.01.2024 - 19:16,
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Beşiktaş kafilesi Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZSİVAS, (DHA)- Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için kente geldi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah-beyazlı ekip Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar teknik direktör Fernando Santos ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Daha sonra takım otobüsüne binen siyah-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti.

Kaynak: DHA
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