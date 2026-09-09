Beton dubaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beton dubaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Beton dubaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOLU'da otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet yol kenarındaki beton dubalara çarptı.

BOLU'da otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet yol kenarındaki beton dubalara çarptı. Motosiklet sürücüsü S.Ö.D. hafif yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. S.Ö.D., yönetimindeki 14 ADV 389 plakalı motosikletle, park yerinden yola çıkan 14 AAT 065 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolün kaybolduğu motosiklet, yol kenarına park yapılmasının engellenmesi için konulan beton dubalara çarptı. Motosiklet devrilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü S.Ö.D., sağlıkçılar tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Yaralanma, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton dubaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:05:01. #7.13#
SON DAKİKA: Beton dubaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement